"الداخلية" تجمع زوجين خلف أسوار السجون

وافق قطاع السجون على التماس أحد نزلاء سجن دمنهور "رجال" لزيارة زوجته نزيلة بسجن دمنهور "نساء" حيث تمت الزيارة، وإعادتهما إلى محبسهما مرة أخرى.



يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على الاهتمام بأوجه الرعاية الاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، وإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم.



