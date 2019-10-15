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عالم

الجامعة العربية تؤكد ضرورة الاهتمام بالابتكار لتحقيق تقدم دول المنطقة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:58 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
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أكدت جامعة الدول العربية أن موضوع الابتكار من أكثر الموضوعات ارتباطًا بالتنمية الاقتصادية والبشرية، لا سيما في عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها حاليًا، مشددة على أن نهضة الأمم تبدأ من نهضة العقول فدون الابتكار لن تتقدم الشعوب والحكومات.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الوزير المفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية، في افتتاح أعمال الاجتماع الإقليمي العربي حول مؤشر الابتكار العالمي التى بدأت، اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، بحضور ماريو ماتيوس، نائب المدير العام بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدكتور وليد عبدالناصر، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقالت بخيت: «نحن نتابع عن كثب المحاولات الناجعة لعدد من الدول العربية للحاق بالركب العالمي في مجال الابتكار ونلاحظ التقدم المحرز لها في مؤشر الابتكار العالمى عامًا بعد عام»، مهنئة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقدمها في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 ليكون ترتيبها الأولى عربيًا و36 عالميًا، وتليها دولة الكويت في المركز الثاني.

وأكدت بخيت أهمية الاستفادة من تجارب هذه الدول ومحاولة تطبيقها في الدول العربية الأخرى واتخاذ الآليات اللازمة لتحسين التنافسية العالمية لديها، والاستفادة من مؤشر الابتكار العالمي كونه معيارًا عالميًا لقياس تقدم الدول في مجال الابتكار.

وشددت على أن الحكومات وصانعي السياسات في المنطقة العربية يولون اهتمامًا خاصًا بموضوع الابتكار وذلك من خلال إنشاء هيئات وصناديق لتمويل الابتكارات وتبني شباب المخترعين والمبتكرين والاهتمام بالانفتاح الأكاديمي مع الجامعات العالمية ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات وإنشاء مكاتب للملكية الفكرية في كل الجامعات العربية لإفادة الطلاب وتعزيز الوعي لديهم في شتى مجالات الملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع، لافتة إلى أن الاهتمام بإقامة معارض للمبدعين والمخترعين يكون له أثر جيد جدًا في تشجيع الابتكار.

وأضافت بخيت أن العديد من الدول العربية بدأت منذ فترة اعتماد استراتيجيات للابتكار ضمن خطة التنمية المستدامة لديها، وقالت: "نحن من جهتنا في جامعة الدول العربية نعمل أيضًا على تبني الاستراتيجيات الخاصة بالابتكار والبحث العلمي والملكية الفكرية لما له من دور أساسي في النهوض بالمجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا وخلق بيئة ابتكارية لتحفيز الشباب".

وأشارت إلى أن قضايا الابتكار والإبداع والاختراعات بند رئيسي على جدول أعمال القمم العربية، وفِي هذا الإطار فقد أصدرت القمة العربية في سرت في الدورة الثانية والعشرين مارس 2010 قرارًا بشأن الدفع بجهود البحث العلمي والتكنولوجيا في الدول العربية وعليه تم البدء في صياغة الاستراتيجية العربية للبحث العلمي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وهي استراتيجية منبثقة عن الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار.

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