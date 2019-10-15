أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية

شن قطاع أمن المنافذ عدة حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" عن ضبط 3 قضايا متنوعة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

