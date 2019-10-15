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أمن المنافذ يضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 12:58 م
ندى حمديطباعة
شن قطاع أمن المنافذ عدة حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" عن ضبط 3 قضايا متنوعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" عن ضبط 3 قضايا متنوعة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.