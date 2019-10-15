الجمعة.. الأهلى يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا للقاء الزمالك

حدد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجمعة المقبل، موعدًا لمعسكر الفريق قبل مباراة القمة مع الزمالك المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في بطولة الدوري الممتاز.



وخاض الأهلي أمس الإثنين تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش انتهت بفوز الفريق بهدف دون رد، سجله وليد أزارو، واطمأن فايلر خلال المباراة، على جاهزية جميع اللاعبين وتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.



ويدخل الأهلي مباراة القمة المقبلة وهو متصدر ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 9 نقاط، بعد الفوز في 3 مباريات.