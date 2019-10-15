أمن المنافذ ينفذ 298 حكمًا قضائيًا

شن قطاع أمن المنافذ عدة حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة - في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 298 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



يأتى ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

