تحرير 36 قضية مزاولة مهنة دون تصريح

شن قطاع أمن المنافذ عدة حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 36 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات السائقين والعاملين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سلاح أبيض، ومخالفة صيد.



يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

