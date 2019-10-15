الإحصاء: 12.6 مليار دولار حجم التجارة مع العرب خلال 7 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن جملة التبادل التجارى بين مصر والدول العربية سجلت 12.6 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.



وشكلت الواردات من العرب النصيب الأكبر من حركة التجارة بقيمة 6.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 5.7 مليار دولار.



ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى ارتفاع الصادرات المصرية للعرب إلى 5.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 137.9 مليون دولار خلال عام.



بينما سجلت الواردات من الدول العربية تراجعًا حادًا إلى حدود 6.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ويوليو من عام 2019، مقابل 7.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 735 مليون دولار خلال عام.