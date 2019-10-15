تفاصيل قرار الحكومة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

أصدرت الحكومة منشور رقم 13 بشأن الحد الأدنى للأجور، وأعلنت وزارة المالية، استمرارها في متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي بدأ تنفيذه طبقًا لقرار رئيس الوزراء منذ أول يوليو الماضي، بمختلف الجهات الإدارية؛ حفاظًا على حقوق العاملين، موضحة أنها مستعدة؛ لتعزيز المخصصات المالية لأي جهة موازنية إذا لم تكن كافية؛ للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور.



وأهابت وزارة المالية، برؤساء الجهات الإدارية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة نحو إلزام المسئولين الماليين، الذين يعملون تحت رئاستهم، بسرعة صرف مستحقات العاملين المقررة لهم، بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ أول يوليو المقبل.