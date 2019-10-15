أمن المنافذ يضبط 1186 قرصًا مخدرًا

شن قطاع أمن المنافذ عدة حملات أمنية مكبرة لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة عن ضبط قضيتي مواد مخدرة ضبط خلالها 1186 قرصًا مخدرصا، و1848 كبسولة مخدرة.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

