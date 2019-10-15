الدفاع المدني يواجه أزمة كبيرة في "حرائق لبنان"

ناشدت قوات الدفاع المدني في لبنان اليوم الثلاثاء، الأهالي المقيمين بالقرب من مناطق الحرائق التي اندلعت في لبنان، بإخلاء المنازل والتوجه لمناطق آمنة، بينما قالت قوات الدفاع المدني، نقوم بعملية تبريد الأرض لتخفيض الحرارة ولدينا مشكلة أساسية في عدم توفر المياه والمطلوب بناء خزانات ليتمكن العناصر من إخماد الحرائق بشكل أسرع.



يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه الحرائق في لبنان، في بلدات لبنانية مختلفة، فجر الثلاثاء، لأسباب لا تزال مجهولة، بينما تداول إعلاميون ووسائل إعلام لبنانية مقاطع فيديو للحرائق التي بدت ضخمة، معربين عن حزنهم جراء الحادثة.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الدفاع المدني اللبناني نجح بإخماد حريق في عدة بلدات تابعة لمنطقة عكار، في حين تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن حرائق ضخمة في مناطق أخرى من البلاد.