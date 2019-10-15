تحطم طائرة تدريب عسكرية جنوب تركيا

تحطمت طائرة تدريب عسكرية جنوب تركيا، اليوم الثلاثاء، بينما لم تبدي وسائل الإعلام المحلية السورية تفاصيل أخرى.



يأتي هذا بعد مهاجمة وقوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، قبل شن عملية برية عبر الحدود قد تحدث تحولًا في الحرب الدائرة منذ 8 أعوام.



يأتي الهجوم بعد أيام فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة، الأمر الذي أثار تنديدًا من أعضاء كبار في الحزب الجمهوري قالوا إن الرئيس تخلى عن الأكراد الموالين لواشنطن.



وأبلغت تركيا مجلس الأمن الدولي في رسالة اطلعت عليها "رويترز" بأن العملية العسكرية ستكون "متناسبة ومحسوبة ومسؤولة" وسيجتمع المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الخميس لبحث سوريا بطلب من الدول الخمس الأوروبية الأعضاء (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا).