القبض على 37 سائقًا تحت تأثير المخدرات

نظمت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات المرورية- خلال 24 ساعة- عن إجراء تحليل طبي لـ260 سائقًا، وإثبات تعاطي 37 منهم المواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.



وكثفت الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق، بالتواجد المكثف لكافة الخدمات الأمنية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات وتكثيف حملات على سيارات النقل لتحميلها الركاب بالصندوق الخلفى، وحملات الرادار، والكشف عن الإطارات، وفحص متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة.