صعود محدود لبورصة البحرين بمستهل التعاملات



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 275.2 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.79% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%.

صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالية، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.11 نقطة ليصل إلى مستوى 1522.31 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك.