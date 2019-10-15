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صعود محدود لبورصة البحرين بمستهل التعاملات
الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 10:33 ص
أكرم عمرانطباعة
صعد المؤشر العام لسوق البحرين المالية، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% رابحا 1.11 نقطة ليصل إلى مستوى 1522.31 نقطة، مدفوعًا بصعود قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 275.2 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.79% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2.8 مليون سهم بقيمة 275.2 ألف دينار.
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.31% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 1.29%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.79% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.11%.