تعرّف على الألوان التي تحتل صدارة شتاء 2019 (فيديو)

قالت فاتن غريب، مصممة الأزياء، إن الألوان الهادية موضة شتاء 2019، لافتة إلى أن معظم الفتيات يميلون لارتداء الملابس المصنوعة يدويًا، والألوان البسيطة.



وأوضحت "غريب"، خلال لقائها ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن من أبرز الألوان التي تحتل الصدارة في الشتاء القادم هي البيج بكل درجاته، ودرجات الذهبي، والدرجات المائلة للون البشرة، واللون الأسود، والكحلي والزيتي بدرجاته والنبيتي.



وأشارت "غريب"، إلى أن الفتيات دائمًا ما تبحث عن الاختلاف والابتكار وكل جديد فى الملابس، لافتة إلى أن القصات المختلفة للملابس والفساتين تجذب نظر الفتاة أولًا، منوهة بأن كل جسم يحتاج نوعا معينا للملابس وذوقا خاصا.