إنقاذ مئات الطلاب تعرضوا للاعتداء الجنسي بمدرسة في نيجيريا

أعلنت الشرطة في شمال نيجيريا الاثنين إنقاذ أكثر من 300 شاب من مدرسة داخلية إسلامية حيث تم تقييدهم والاعتداء عليهم جنسيًا، في ثاني عملية من هذا النوع في غضون شهر.



وعرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من تجمع الطلاب بعد إنقاذهم، وأظهروا أثار التعذيب.



وداهم فريق الشرطة المدرسة في داورا بولاية كاتسينا بعدما فرّ بعض الطلبة وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على ما يتعرض له الشباب في المدرسة.



والشهر الماضي، حررت الشرطة في ولاية كادونا القريبة أكثر من 300 طالب من مدرسة داخلية تعرضوا لاعتداءات مشابهة.



ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات.