تداول 76 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 481 شاحنة بضائع عامة و76 سيارة بموانئها.



وأوضح المركز -في بيان- أن ميناء سفاجا استقبل ثلاث عبَّارات "أمانة" و"الحرية" و"بوسيدون إكسبريس"، كما شهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "أيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 25 شاحنة وسيارتان، فيما غادرته ثلاث سفن "سينا" و"أيلة" و"بريدج" وعلى متنها 180 شاحنة وسيارتان.

