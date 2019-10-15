تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على خلفية حالة الترقب لدى المتعاملين بعد هبوط البورصة أمس.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس30" بنسبة 1. 0%، بما يعادل 13.75 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14167 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس70" بنسبة 1. 0%، بما يعادل 53. 0 نقطة ليسجل مستوى 530.56 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 6 ملايين جنيه خلال الدقائق العشر الأولى من التعاملات، وذلك من خلال التعامل على نحو 4.49 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 431 ألف صفقة بيع وشراء.