تحرير 1250 مخالفة مرورية في كفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ عدة حملات أمنية مكثفة لضبط المخالفات المرورية لمنع وقوع الحوادث.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن تحرير 1250 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15 دراجة بخارية.



وتمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 3800 حكم قضائي متنوع ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية ومستأنفة.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.