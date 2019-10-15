ضبط 35 قضية تموينية متنوعة بكفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ عدة حملات أمنية مكثفة لضبط قضايا الغش التجاري ومخالفات الأسعار.



وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 35 قضية تموينية متنوعة "عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، ومزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص، وضبط فسيخ غير صالح للاستخدام الآدمى".



ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.