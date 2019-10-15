ضبط 14 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 14 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية، وكميات متعددة من المواد المخدرة.



تلقى مدير أمن أسوان اللواء محمد عمارة، إخطارًا يفيد بالقبض على 14 متهمًا وبحوزتهم 7 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 12 كيلو و600 جرام، فضلًا عن كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن 210 جرامات.



تحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص.