ضبط 590 كيلو بانجو بحوزة عاطلين في كفر الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ عدة حملات أمنية مكثفة لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزي المواد المخدرة.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5 أسلحة نارية "2 طبنجة، 2 فرد خرطوش، وبندقية"، وضبط 580 جرام حشيش و125 جرام هيروين، و590 كيلو جرام بانجو، بحوزة عاطلين في عدد من مدن وقرى كفر الشيخ.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

