أرامكو تستعين بـ"ماكنزى" لإداره أكبر طرح لها بالبورصة

بدأت مجموعة "أرامكوا السعودية" عملاق صناعة النفط الخليجي حول العالم، التجهيز لأكبر طرح استثماري في تاريخ البورصة السعودية وذلك لتعاقد مع عدد من مكاتب التسويق والسمسرة العالمية حيث تعتزم التعاقد مع مكتب ماكنزي الإنجليزي المتخصص في إدارة الأصول وعمليات الطرح في البورصات العالمية.



وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، أن تحسين البيئة الاستثمارية داخليا أحد أهم الأسباب لإيجاد الثقة بين المستثمرين الأجانب واستدامة استثماراتهم وعملهم لأعوام طويلة.



وتابع: "إضافة إلى أن التوازن في التوجه الاستثماري المحلي والدولي إحدى الركائز التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة لتعظيم أصوله وتحقيق أهداف "رؤية 2030"".



ونوه إلى أن العائد الاستثماري المستدام هو السبب الرئيس في جلب المستثمر الأجنبي إلى السوق، لافتا إلى أن استمرار العائد الاستثماري يرتبط بضرورة توافر عدة عوامل منها (الشفافية، والأنظمة التي تحدد طريقة الاستثمار والعمل التجاري، إضافة إلى العزيمة السياسية)، موضحا أن صندوق الاستثمارات العامة أعطى الجانب الروسي في 2016 التزاما باستثمار نحو عشرة مليارات دولار، الأمر الذي أسهم في أن يكون الصندوق أكبر مستثمر في روسيا.



وبين أن الصندوق استثمر من مبلغ العشرة مليارات دولار نحو 2.5 مليار في أربع منصات منها الأسهم العامة، بقيمة مالية بلغت مليار دولار.