أردوغان يعلن انشاء منطقة آمنة داخل سوريا بطول 444 كلم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، عن إنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية بطول 444 كلم وعمق 32 كلم.



يأتي هذا بعد مهاجمة قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، قبل شن عملية برية عبر الحدود قد تحدث تحولًا في الحرب الدائرة منذ ثمانية أعوام.



يأتي الهجوم بعد أيام فقط من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من المنطقة، الأمر الذي أثار تنديدًا من أعضاء كبار في الحزب الجمهوري قالوا إن الرئيس تخلى عن الأكراد الموالين لواشنطن.



وأبلغت تركيا مجلس الأمن الدولي في رسالة اطلعت عليها "رويترز" بأن العملية العسكرية ستكون "متناسبة ومحسوبة ومسئولة" وسيجتمع المجلس المؤلف من 15 دولة يوم الخميس لبحث سوريا بطلب من الدول الخمس الأوروبية الأعضاء (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا).