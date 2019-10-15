الجزائر: اتحاد العاصمة يطعن على قرار احتسابه خاسرا أمام المولودية

أعلن نادي اتحاد العاصمة حامل لقب دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم أنه سيطعن أمام الجهات المختصة ضد قرار احتساب الفريق خاسرا 3-صفر أمام مولودية الجزائر بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده وتغريمه ماليا بداعي الانسحاب من المواجهة.



ولم يحضر اتحاد العاصمة المباراة أمام مولودية الجزائر في الدوري يوم السبت الماضي بينما حضر إلى ملعب 5 يوليو فريق وجماهير المولودية وطاقم التحكيم الذي التزم بالإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات قبل إلغاء المباراة.



وشارك لاعبو اتحاد العاصمة في حصة تدريبية عادية في ملعب عمر حمادي بدلا من مواجهة المولودية.



وقال اتحاد العاصمة في بيان الليلة الماضية "مقاطعة اللقاء كان نتيجة برمجته خلال أيام الفيفا (الفترة الدولية) ما حرم الفريق من خدمات ستة لاعبين دوليين".



وطالب اتحاد العاصمة بتأجيل المباراة نظرا لوجود ستة من لاعبيه مع الفرق الوطنية (خمسة مع المنتخب الجزائري العسكري بجانب مؤيد اللافي مع ليبيا) وهو ما رفضته رابطة الدوري.



وتمسك اتحاد العاصمة، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة 4-صفر أمام مولودية وهران الأسبوع الماضي، بموقفه الرافض للعب مباراة بهذه الأهمية في فترة التوقف الدولية.



لكن لجنة الانضباط فرضت عليه العقوبات السابقة بالإضافة إلى حرمانه من حصة في حقوق البث التلفزيوني.



وأدان مشجعو النادي هذه القرارات وقالوا إن فريقهم بات مستهدفا في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها.