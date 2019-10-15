اندلاع أعمال عنف فى مخيم للمهاجرين بجزيرة يونانية

ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء أن أعمال عنف اندلعت بين مهاجرين أفغان وسوريين في مخيم مكتظ بالمهاجرين في جزيرة ساموس مساء أمس الإثنين، مما اضطر الشرطة لإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد.



وأفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن الموقف تصاعد بصورة أكبر لدى اندلاع حرائق في ملاجئ مؤقتة حول المخيم، مما أدى لإجراء عملية اجلاء جزئية.



وقال منسق الشئون الطبية اليوناني مانوس لوجوثيتس في وقت مبكر من اليوم، إنه يجرى علاج ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بطعنات، في حين اشتكى ثمانية آخرون من مشاكل في التنفس.



يذكر أنه تم بناء المخيم الذي يتم فيه تدقيق طلبات الساعين للجوء في في الاتحاد الأوروبي من أجل استيعاب 650 شخصا، ولكن الآن يقيم به نحو 5700 شخص، وفقا لبيانات الحكومة اليونانية.