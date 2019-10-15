"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة أثناء الليل

وأوضح "شاهين"، أن هناك ظهورًا للسحب المتوسطة والمنخفضة، إضافة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم الثلاثاء يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة في الليل، والساعات الأولى من الصباح، بينما تكون مرتفعة خلال فترة النهار.وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار على مناطق من جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والمدن المطلة على خليج السويس، قد تصل إلى حد السيول متوسطة الشدة.