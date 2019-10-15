توتنهام يتعاقد مع الحارس الهولندي فورم لتعويض غياب لوريس

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي مساء الاثنين عن إعادة التعاقد مع الحارس الهولندي المخضرم مايكل فورم.



ورحل فورم 35 عاما، عن توتنهام الصيف الماضي بعدما رفض الفريق الإنجليزي تمديد عقده.



وبموجب العقد الجديد سيبقى فورم مع توتنهام حتى نهاية الموسم بعدما خاض 47 مباراة في تجربته السابقة مع الفريق.



وأقدم توتنهام على هذه الخطوة بعد تعرض حارسه الفرنسي الدولي هوجو لوريس وتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.



وتم نقل لوريس إلى المستشفى للاشتباه في إصابته بكسر في الذراع خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسقط لوريس قائد المنتخب الفرنسي، والمتوج معه بلقب كأس العالم، مرتكزا على ذراعه الأيسر لدى تلقي شباكه الهدف الأول من جانب فريق برايتون ولم يستطع مواصلة اللعب وخرج على الفور خلال المباراة.



وذكرت قناة "بي.تي سبورت" التليفزيونية أن لوريس 32 عاما، احتاج للتنفس الاصطناعي كما جرى منحه مورفين للمساعدة في تخفيف ألام الإصابة قبل نقله للمستشفى.