قنصل مصر في الرياض يتفقد أحوال المسجونين

زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر فى الرياض منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) حيث التقى بكبار المسئولين بالجوازات والوافدين والسجون والنيابة والعمل لبحث أوضاع الجالية المصرية بالمنطقة وسبل تذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.



وخلال الزيارة، قام القنصل العام بزيارة المسجونين المصريين بسجن عرعر للاطمئنان على أحوالهم، فضلًا عن عقد لقاء مع رموز الجالية تناول الخدمات التى تقدمها القنصلية ودورها فى حل مشاكل أبناء الجالية.



وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد أعلنت إيفاد لجنة قنصلية إلى منطقة الحدود الشمالية "عرعر" حيث ستتخذ اللجنة من الغرفة التجارية هناك مقرًا لها، مناشدة المواطنين الراغبين فى إنهاء معاملاتهم التوجه إلى مقر اللجنة، خاصة هؤلاء الذين تقدموا إلى القنصلية بالرياض لإصدار جوازات سفر مميكنة أو استخراج شهادات ميلاد أو صحيفة حالة جنائية (باستثناء من تقدموا عن طريق مكتب الخدمات) وتم إعلان أسمائهم بالكشوف المنشورة عبر الصفحة الرسمية للقنصلية، ويرغبون في استلام جوازات سفرهم أثناء المأمورية.