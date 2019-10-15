الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

قنصل مصر في الرياض يتفقد أحوال المسجونين

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:41 ص
جريدة الدستور
ألفت الكحلي
طباعة
زار الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر فى الرياض منطقة الحدود الشمالية (مدينة عرعر) حيث التقى بكبار المسئولين بالجوازات والوافدين والسجون والنيابة والعمل لبحث أوضاع الجالية المصرية بالمنطقة وسبل تذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.

وخلال الزيارة، قام القنصل العام بزيارة المسجونين المصريين بسجن عرعر للاطمئنان على أحوالهم، فضلًا عن عقد لقاء مع رموز الجالية تناول الخدمات التى تقدمها القنصلية ودورها فى حل مشاكل أبناء الجالية.

وكانت القنصلية المصرية في الرياض قد أعلنت إيفاد لجنة قنصلية إلى منطقة الحدود الشمالية "عرعر" حيث ستتخذ اللجنة من الغرفة التجارية هناك مقرًا لها، مناشدة المواطنين الراغبين فى إنهاء معاملاتهم التوجه إلى مقر اللجنة، خاصة هؤلاء الذين تقدموا إلى القنصلية بالرياض لإصدار جوازات سفر مميكنة أو استخراج شهادات ميلاد أو صحيفة حالة جنائية (باستثناء من تقدموا عن طريق مكتب الخدمات) وتم إعلان أسمائهم بالكشوف المنشورة عبر الصفحة الرسمية للقنصلية، ويرغبون في استلام جوازات سفرهم أثناء المأمورية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

منذ حوالي 17 ساعة

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

الزراعة: استيراد 10 ملايين و757 ألف طن قمح

منذ حوالي 12 ساعة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

تعرف على أسعار الحديد اليوم فى الأسواق

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

كوريا الجنوبية تؤكد إصابة جديدة بحمى الخنازير الأفريقية

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

الرئيس نيوز

في سبتمبر: جمارك السيارات بالسويس تفرج عن 835 سيارة بقيمة 175 مليون و553 ألف جنيه

الدولار يهبط إلى أدنى مستوياته ويكسر حاجز 16.20 جنيها لأول مرة

التخطيط: القيمة الإجمالية للتجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي تجاوزت 27 مليار يورو عام 2018

اليوم..انطلاق فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

منوعات

الإيطاليون يتمتعون بشباب دائم.. تعرف على السبب

ارتفاع مستويات الهجرة إلى نيوزيلندا

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

خبير طفولة: البشرية قد تتلاشى في غضون 200 سنة

كشكول

"التعليم": 162558 متقدم لتسجيل البيانات على البوابة الإلكترونية

جامعة الفيوم تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين

التعليم: تنفيذ ٢٣ ورشة تدريبية على مناهج "الجدارات" لمعلمي المدارس الفنية

بعد تجربة مقرر التفكير النقدي بجامعة القاهرة.. الخشت: التجربة حققت أهدافها

إسلام سياسي

جوتيريش : نزوح 160 ألف شخص بسبب العدوان التركي على سوريا

باحث بمعهد غيتستون: الإخوان تعتمد على 4 مراحل في تجنيد العناصر

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا


زيت وسكر

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 15 – 10 – 2019

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 – 10 – 2019

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

الليلة.. انطلاق باليه كليوباترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

اليوم.. افتتاح معرض الفنانة التشكيلية نجاة فاروق بالأوبرا

"حوار".. معرض للتشكيلية نهلة السعدنى بجوته اليوم

فتح باب الاشتراك بمسابقة "الأبنودى" لشعر العامية

صفحتنا ع الفيس بوك