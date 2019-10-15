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حوادث

حبس متهم بإنشاء شركة تسفير وهمية في شبرا الخيمة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 09:40 ص
حبس
حبس
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قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنشاء شركة لتسفير العمال إلى الخارج واتخاذها مقرًا لتزوير المحررات الرسمية والنصب على الشباب بقصد العمل.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، تفيد بتقديم عدد من الأشخاص راغبي السفر للعمل بالخارج محررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد، بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حيث أنه أنشأ شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخاذه من مقر الشركة وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإعلانه عبر شبكة "الإنترنت" توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبي السفر للخارج ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور داخل مقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على 18 جواز سفر مصري خاصين بضحاياه من راغبي السفر للخارج، و550 طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، وتصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و3 عقود عمل منسوبين لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية.

كما عثر على كمية من صور المستندات الخاصة براغبي السفر، ومطبوعات ورقية إعلانية عن نشاطه المذكور، وكمية من إيصالات استلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وكلاشيه تقرأ بصمته اسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية، وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية.

وعثر أيضًا على شهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها"، وخطاب اعتماد منسوب لأحد البنوك خالى البيانات وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة، وشهادات تحاليل طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير، كمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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