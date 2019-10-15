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مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:53 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وخليج السويس وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون غزيرة ورعدية أحيانا تصل إلى حد السيول على بعض المناطق وقد تمتد خفيفة إلى القاهرة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 22 33
طنطا 21 33
دمنهور 22 32
الإسكندرية 23 29
بلطيم 24 29
مطروح 22 28
السلوم 21 28
سيوة 20 31
بورسعيد 25 31
دمياط 24 31
الزقازيق 22 33
الإسماعيلية 21 33
السويس 22 34
العريش 20 31
رفح 20 30
رأس سدر 22 32
نخل 19 33
نويبع 25 33
طابا 23 32
كاترين 17 29
الطور 24 30
شرم الشيخ 26 36
الغردقة 25 35
مرسى علم 25 35
الفيوم 22 34
بنى سويف 22 34
المنيا 21 34
أسيوط 20 34
سوهاج 22 35
قنا 23 36
الأقصر 23 37
أسوان 26 37
أبوسمبل 28 38
الوادى الجديد 26 37
شلاتين 26 35
أبورماد 27 34
حلايب 28 34
رأس حدربة 28 33

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