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عالم

الإكوادور تأمر بإعادة دعم الوقود فى محاولة لتهدئة الاحتجاجات

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن رئيس الإكوادور لينين مورينو، اليوم الثلاثاء، أنه سيعيد الدعم الحكومي للوقود، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن قراره بإلغاء الدعم في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال مورينو في أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة "إل يونيفيرسو" إنه سيتم إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وأن الأسعار في محطات التزود بالوقود ستعود كما كانت اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في ذلك الأمر أن "هذا الإجراء المؤقت" سيكون ساري المفعول إلى أن يتم وضع سياسة جديدة لدعم الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء أو المهربين من ذلك التغيير.

كان قرار إلغاء دعم الوقود، الذي ظل قائما لمدة 40 عاما، قد تسبب في موجة احتجاجات وأجبر مورينو على نقل الحكومة مؤقتا خارج العاصمة كيتو.

كانت الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار دولار سنويا من خلال إنهاء دعم الوقود، في خطوة كانت جزءا من اتفاق بقيمة 2ر4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تتضمن أيضا إصلاحات ضريبية وعمالية.

وتسبب رفع الدعم في ارتفاع أسعار الوقود، بأكثر من 100%، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات من جانب السكان الأصليين والنقابات استمرت عشرة أيام وشهدت في كثير من الأحيان اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

وبعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات في البلاد، وافقت الحكومة الإكوادورية وقادة السكان الأصليين في وقت متأخر من امس الاثنين على تشكيل لجنة مشتركة يتم تكليفها بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة الإكوادوريين.

وأنهى الاتفاق 11 يوما من الاحتجاجات التي كانت تتحول بشكل متكرر إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن.

ورفعت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية وحظر التجوال في كيتو اليوم الثلاثاء، بعد أن تم فرضهما ردا على الاضطرابات.

وعاد نحو 20 ألف شخص من السكان الأصليين الذين سافروا إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات إلى ديارهم مجددا.

ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجددا في أنحاء البلاد اليوم بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين.

وقتل ثمانية أشخاص في الاحتجاجات، وجرح 1340 شخصا واعتقل 1192 شخصا

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