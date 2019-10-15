ألمانيا: إصابة 5 فى مظاهرة رفضا لعملية تركيا العسكرية بسورية

تحولت مظاهرة نظمها أكراد في الشتات بألمانيا ضد الغزو التركي لشمال سورية، إلى العنف فجر اليوم الثلاثاء، وأفادت الشرطة بإصابة خمسة أشخاص.



وقال متحدث باسم الشرطة إن نحو 350 شخصا شاركوا في المظاهرة المرخصة في مدينة هرنه، بولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي البلاد.



وانطلقت المظاهرة تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن روج أفا"، وهو الاسم الذي يستخدمه الأكراد لمنطقتهم ذاتية الحكم، بحكم الواقع، في شمال سورية.



وباتت هذه المنطقة مهددة الآن بسبب الغزو التركي الذي بدأ يوم الخميس الماضي لطرد القوات التي يقودها الأكراد، والتي تقول أنقرة إنها مرتبطة بالإرهابيين في تركيا.



ويوجد في ألمانيا أكبر عدد من المهاجرين الأتراك في أوروبا.



وتعرض كشك ومقهى تركي لهجوم من جانب المتظاهرين الموالين للأكراد في هرنه، حسب متحدث باسم الشرطة.



وأصيب رجل وامرأة في الكشك الذي تعرض للهجوم ونقلا إلى مستشفى.



وتم تحطيم النوافذ وتخريب الأثاث في المقهى، حيث أصيب شخصان آخران.



وكان أحدهما شرطي، غادر المستشفى الذي نقل إليه جراء إصابته بجروح طفيفة، وفقا للمتحدث.



وقالت الشرطة إن زعيم الاحتجاج وهو مواطن ألماني تعرض أيضا للهجوم لمحاولته تهدئة بعض الأفراد.



وواصلت الشرطة دورياتها في المدينة بعد انتهاء الاحتجاج، دون تسجيل أي حوادث أخرى.