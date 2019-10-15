ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار فى اليابان لـ70 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب اليابان مساء السبت الماضي إلى حوالى 70 قتيلًا، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" الثلاثاء.



وقالت الشبكة إنّ عمليات البحث عن 15 مفقودًا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمّر.



وهاغيبيس الذي يعتبر أحد أعتى الأعاصير التي ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة "غير مسبوقة" هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعةً يابانية، خصوصًا في وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.



ومساء الإثنين كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعًا عن 75900 وحدة سكنية، والمياه مقطوعة عن 135 ألف منزل.