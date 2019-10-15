فتح باب الاشتراك بمسابقة "الأبنودى" لشعر العامية

تنطلق في الرابعة من بعد عصر اليوم الثلاثاء٬ في بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ ورشة عمل للشباب من الجنسين لتعليم "الفلتنج" فن نسج صوف الأغنام وتحويله لإكسسوار وتابلوهات.



تركز الورشة على التعريف بتاريخ فن الفلتنج وأدواته وكيفية استخدامه في حياتنا العامة، وكذلك أنواع الأصواف المستخدمة. فالفلتنج هو فن إيطالي تميز باستغلال أصواف الأغنام في البداية كجوارب للتدفئة، ومن ثم ذاع صيته بأوروبا والشرق الأوسط ليستخدم في نسج وتشكيل التابلوهات، وصناعة الملابس الصوف والإكسسوار الحريمي والمفروشات والحقائب الجلدية، والمعلقات المنزلية بألوان زاهية وتصميمات جذابة.



في سياق متصل تبدأ أمانة جائزة٬ الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى لشعر العامية والدراسات النقدية، في تلقي الأعمال المشاركة في الجائزة٬ والتي مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.



وتنقسم الجائزة إلى فرعين: جائزة شعر العامية٬ وجائزة الدراسات النقدية.



هذا ويستمر تلقي الأعمال حتى 31 يناير 2020. يتم تسليم الأعمال فى بيت السنارى٬ على أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين فى ذكرى ميلاد الأبنودى 11 أبريل 2020

يتم تسليم جوائز كل مسابقة فى احتفال كبير فى ذكرى وفاة الأبنودى 21 أبريل 2020.



يحصل الفائز الأول فى كل من الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصرى، ويحصل الفائز الثانى على مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى.