ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الشقق بالزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن، والاتجار بمتحصلات نشاطهم الإجرامي بمنطقة الزيتون.



وكشفت التحريات الأولية بقيام ثلاث عاطلين وهم: " كمال.م "، " إيهاب.ح "، " محمد س " بتكوين تشكيل تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب باستخدام أجنة حديدية، والإتجار بمتحصلات نشاطهم الإجرامى.



واعترف المتهمون بسرقتهم لسبع شقق سكنية وبيع بعض المسروقات لدى أحد عملائهم " سئ النية "جارى ضبطه.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الزيتون، تفيد بسرقة شققهم السكنية وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون من ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم لوقائع السرقة وأرشدوا عن بعض المسروقات وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.