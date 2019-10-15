مؤمن سمير يناقش "أناشيد الغَيمَة المارقة" بمركز الحضارة

تعقد في السادسة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء٬ بمركز الحضارة العربية٬ بالتعاون مع شبكة أطياف الثقافية٬ أمسية ثقافية شعرية لمناقشة وتوقيع كتاب "أناشيد الغَيمَة المارقة.. شعراء الموجة الأحدث في قصيدة النثر المصرية" إعداد وتقديم الشاعر٬ مؤمن سمير.



يعد الكتاب أنطولوجيا شعرية تضم قصائد لــ 148 شاعر وشاعرة من شعراء٬ ما بعد الأجيال الثلاثة الكبيرة في قصيدة النثر المصرية: شعراء السبعينات والثمانينات والتسعينات٬ في محاولة لإكمال جوانب الصورة في مشهد قصيدة النثر المصرية:الباذخ والمترامي٬ حيث تتجاور في إثرائه أجيال واتجاهات ومشاريع شعرية عامرة وموّأرة وفاعلة سواء كانت متحققة أو حتى واعدة بكل جمال.



وبحسب "مؤمن سمير": هذا الكتاب هو النسخة الرابعة التي تتم مراجعتها وتجهيزها للطباعة ثم أتدخل أنا ويتغير الأمر وفي كل مرة لا أجد منه إلا اتفاقًا مع يقيني باتساع مشهد قصيدة النثر المصرية وسماحةً شخصية وإنسانية بديعة ذللت الصعاب وهونت التعب والإجهاد.