انتداب المعمل الجنائى لحريق شقة سكنية بالمرج

أمرت نيابة المرج الجزئية بانتداب المعمل الجنائي في حريق شقة سكنية بمنطقة المرج وأسفرت عن إصابة شخصين بحروق بالغة بمنطقة المرج.



وكانت قد شهدت منطقة المرج حريق شقة سكنية بالكامل وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق بالغة وتم نقلهم لمستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تلف كل مكونات الشقة من أجهزة وأدوات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة المرج، فعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء ونقل المصابين لأقرب مستشفى، وعمل كردون أمنى لمنع امتداد الحريق لباقى الشقق السكنية.



تم السيطرة على الحريق وحرر المحضر اللازم رقم "7504" وتولت النيابة التحقيقات.