اليوم.. انطلاق جاليرى المبدعين الثانى بدار الكتب

تحتضن قاعة الفنون٬ التابعة للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية٬ بمقرها الكائن بكورنيش النيل٬ في الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء٬ المعرض الجماعي المشترك٬ والذي ينظمه جاليري المبدعين الثاني لمجموعة من الفنانين الشباب، ويستمر المعرض حتى 1 نوفمبر المقبل.



هذا ويشارك في المعرض كل من الفنانيين: آيات محيي الدين٬ آيات عبد الرؤوف٬ إيناس عشماوي٬ إيمان عشماوي٬ إيمان عبد القادر٬ أمنية السيسي٬ سارة رأفت٬ سارة محسن٬ صفاء سيد٬ غادة عيسى٬ فاطمة بدوي٬ لبني درويش٬ مني العشماوي٬ مروة خالد٬ هانية جمال الدين.



يذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية تضم مجموعة من الإدارات المركزية، منها الإدارة المركزية لدار الكتب برملة بولاق، والإدارة المركزية لدار الكتب بباب الخلق ويمثلان في مجموعهما المكتبة الوطنية المصرية، والإدارة المركزية لدار الوثائق وتمثل أيضا الأرشيف الوطني المصري والإدارة المركزية للمراكز العلمية بالقاهرة، أو الأرشيف الوطني المصري هي دار لحفظ المخطوطات الأثرية والوثائق القومية في مصر. تضم دار الكتب ما يقرب من 57 ألف مخطوط تتراوح بين البرديات والمخطوطات الأثرية، والوثائق الرسمية مثل حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة إلى غير ذلك. وهي أكبر مكتبة في مصر، تليها مكتبة الأزهر ومكتبة الإسكندرية الجديدة.