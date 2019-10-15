اليوم.. المركز الثقافى بطنطا يحتفل بنصر أكتوبر وأعياد المحافظة

ينظم المركز الثقافى بطنطا، التابع لفرع ثقافة محافظة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء، احتفالية بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات حرب أكتوبر، والعيد القومي للمحافظة، بمقر مسرح المركز، وذلك بالمجان لرواد المركز وجمهور المواطنين، وذلك بمشاركة محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.



ويتضمن برنامج الاحتفالية، افتتاح معرض فنون تشكيلية لكبار فناني الغربية المبدعين، وتكريم لأهم الشخصيات العسكرية بالغربية، حفل فني غنائي لمواهب المركز من الشباب والأطفال بقيادة المايسترو الفنان عمرو حسن، وعروض فنية واستعراضية لفصل الباليه تصميم الكابتن عبدالرحمن صلاح.



ووجهت محافظة الغربية مساء أمس الدعوة لجميع الصحفيين ووسائل الإعلام لحضور الاحتفالبة التي تتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وأعياد نصر أكتوبر المجيد.