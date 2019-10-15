صدور رواية "فيلا الفصول الأربعة" عن منشورات ضفاف

صدرت حديثا عن منشورات ضفاف والاختلاف٬ رواية "فيلا الفصول الأربعة" للروائي إبراهيم سعدي.



"فيلا الفصول الأربعة" رواية صداقة طويلة ومعقدة، تبدأ من نهايتها، عندما يعثر السارد على صديقه ميتا في فيلته الضخمة الفخمة، فتتداعى فيما هو يسهر على جثمانه وحيدا أثناء الليل ذكريات عن حياتهما الغريبة.



"فيلا الفصول الأربعة" هي أيضا رواية عن الاستبداد والوحدة وعن الخير والشر وعن الحب والموت وعن الوجود كمأساة ومحنة.



ومما جاء فيها:

حين وصلت إلى "فيلا الفصول الأربعة" ركنت السيارة قبالة بوابتها٬ المكان الوحيد الشاغر على طول الشارع٬ على الأرجح، مثلما أخبرني عندما أعلمته عبر التليفون بأنني آت لتوديعه، ووجدت البوابة المعدنية الكبيرة غير مغلقة بالقفل. عندما بلغت الباب الداخلي للفيلا.



وهي ذات سقف قرميدي أحمر٬ ضغطت على جرسه وانتظرت، وشغلت رز الجرس للمرة الثانية٬ فسمعته يرن في الداخل ورحت انتظر بشئ من التركيز هذه المرة.