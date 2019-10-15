حبس سائقين لتعديهما على زميلهم لخلاف على أولوية التحميل بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية الجزئية بحبس سائقين لتعديهما على آخر بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهم على أولوية التحميل بمنطقة الأميرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمان هما: "رمضان. م" والشهير بروميو 33 سنة، و"محمد. ح" 28 سنة سائقين، وأنهما قاما بمشاجرة مع سائق آخر بسلاح أبيض لخلافات الأولوية على التحميل وانتهت بإصابة الأخير.



اعترف المتهمان بارتكابهم واقعة التعدي على زميلهم بالعمل لخلافات نشبت بينهم على أولوية التحميل والتعدى عليه بالسلاح الأبيض وإصابته بجرح نافذ في الكتف.



كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية يفيد نشوب مشاجرة بين سائقين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الأميرية من القبض على المتهمين ونقل المصاب لإحدى المستشفيات.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 3928 جنح الأميرية وتولت النيابة التحقيقات.