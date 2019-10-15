الليلة.. انطلاق باليه كليوباترا على المسرح الكبير بدار الأوبرا

ضمن خطة إثراء ميدان الفنون الجادة فى مصر٬ تقدم دار الأوبرا لأول مرة انتاجها الجديد باليه "كليوباترا" لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل وبمصاحبة اوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا٬ وذلك لمدة أربعة ليالى متصلة تبدأ فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء٬ وحتى الجمعة 18 أكتوبر على المسرح الكبير.



باليه كليوباترا تصميم رقصات لــ خوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، ومحمد الغرباوى (ديكور)، ومانويلا سييرى (ملابس).



ويدور العرض حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأساوية بعد انتصار خصمهما.

