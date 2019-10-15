أحمد منصور: نحرص على النهوض بالعملية التعليمية فى جامعة الأزهر

أكد الدكتورأحمد منصور، عميد كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، أن كليات جامعة الأزهر تعمل وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مشيرا إلى أنه وضع خطة عمل للوقوف على كافة الملفات التي تخدم رسالة الأزهر السامية لنشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والتشدد.



وأكد عميد كلية البنات الأزهرية، في تصريح لـ"الدستور"، حرصه على النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستوى خريجي طالبات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى مواصلة العمل للنهوض بالجامعة في مختلف الأنشطة والمجالات وفي ضوء رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة.



وأضاف عميد كلية البنات الأزهرية، أنه بداية كل عام دراسي يستقبل الفتيات لحثهن على الانتظام في دراستهن، وعدم الالتفات للشائعات المغرضة التي تتردد بين الحين والآخر، والحرص على تحصيل العلم النافع.



واستعرض "منصور"، عددا من الانجازات التي حظت بها الكلية هذا العام ومنها إعداد وتجهيز قاعة المؤتمرات بالكلية بتكلفة مليون جنية من ميزانية جامعة الأزهر، والتي تسع حوالي 400 شخص، مشيرا إلى أن رئيس جامعة الأزهر أوصى بتزويدها بشاشات عرض إضافية، واستعرض مقترح إنشاء مدينة جامعة لطالبات الكلية.



وأوضح أنه تم إنشاء كنترول مركزي إلكتروني وربطه بغيره من الفرعي، كما تم إنشاء مظلات خلف المباني للطالبات، وعمل موقف خاص للسيارات، فضلا تجميل وتشجير الكلية، مشيرا إلى أن رئيس جامعة الأزهر يتابع بشكل دوري كافة المتغيرات والكلية ويحرص دائما على الارتقاء بالعملية التعليمة وبمستوى الطلاب بجامعة الأزهر.