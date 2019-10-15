تركى آل الشيخ: سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة الأهلى

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري؛ داعما للاستقرار الرياضي.



وقال "الشيخ"، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي... وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف اتكلم)".



يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، باع حصته في نادي بيراميدز المصري، بعد أن قام بشرائه وتحويله من نادي الأسيوطي إلى بيراميدز، ثم الدخول في أزمات كبيرة مع مجلس إدارة النادي الأهلي قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح في الآونة الأخيرة.