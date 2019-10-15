حبس المتهمين بسرقة أغراض المواطنين بالإكراه بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بسرقة أغراض المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء بمدينة الشروق.



وكشفت التحريات أن المتهمين، هم: "حازم.ح"، 26 سنة، والشهير بـ"كابو"، مسجل في قضية سرقة، و"شريف.ح"، 25 سنة، عاطل، واعترف المتهمون بارتكابهم وقائع سرقة أغراض المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأقروا بسرقتهم لـ 5 هواتف محمولة مختلفة الماركات، و2 ساعة يد، ومصوغات ذهبية تقدر بـ 27 ألف جنيه.



واعترف المتهمين ببيع الهواتف المحمولة لدى "ع.س " سئ النية وجارى ضبطه، وبيع المصوغات الذهبية لدى محلات الصاغة بمنطقة العتبة وتقسيم المبلغ على أنفسهم وإنفاقه على أغراضهم الشخصية.



وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق تفيد بقيام عاطلين بسرقتهم بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وبسؤاله اعترف بارات كابة وقائع السرقة وأرشد عن المتهم الثانى وحرر المحضر رقم "29917 " جنح الشروق وتولت النيابة التحقيقات.