الليلة.. افتتاح معرض "الفرح" للفنانة نجاة فاروق

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، معرض "الفرح" للفنانة التشكيلية نجاة فاروق، والذى يقيمه القطاع بقاعة "الباب" بساحة الأوبرا، ويستمر المعرض حتى 26 أكتوبر الجاري.



يشار إلى أن نجاة فاروق، أقامت العديد من المعارض الخاصة منها "ذات نجاة" بمركز الجزيرة للفنون عام 2015، "عروسة ورق" بجاليري الكحيلة 2016، "مجرد خطوط" بمركز الهناجر للفنون 2017، أسرار مؤجلة بالجامعة الأمريكية 2018، بالإضافة إلى معرض بعنوان: ألعاب بني حسن (2019).



كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية المحلية والدولية منها: "أجندة" بمكتبة الإسكندرية 2012، صالون القاهرة 56 بقصر الفنون 2013، " صالون صناع الحياة الأول" مؤسسة الأهرام، ملتقى القاهرة الدولي لفنون الخط العربي 2015، صالون الجنوب الدولي الرابع بكلية الفنون الجميلة بالأقصر 2016.



كما حصلت على جائزة الرسم من بينالي الإسماعيلية للميكرو آرت بقصر ثقافة الإسماعيلية، مراسم النوبة، المعرض العام بقصر الفنون 2018.