الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الموافق 16 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

اقتصاد

"جمارك السويس" تفرج عن 835 سيارة

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 01:46 ص
جريدة الدستور
راندا التوني
طباعة
أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر سبتمبر 2019، عن 835 سيارة ركوب ملاكي وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون و553 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 109 ملايين و351 ألف جنيه.

وأفرجت الإدارة عن 666 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وبلغت قيمة هذه السيارات 122 مليون و97 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 52 مليون و686 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون و56 ألف جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بلغت 84 مليون و742 ألف جنيه.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر سبتمبر 2019، عن 169 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 53 مليون و455 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 14 مليون و698 ألف، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 9 مليون و407 آلاف جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بلغت 503 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 24 مليون و608 جنيه.


من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى 84 سيارة كما تم إعادة تصدير 336 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

منذ حوالي 10 ساعة

قصة «محمد رمضان في الطائرة».. عقوبة وهجوم على «نمبر وان»

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. مركز السوشيال ميديا التابع لقناة الجزيرة وراء اختراق هاتف مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

فان دام ورجاء الجداوي يشعلان مواقع التواصل (صور)

ads

الصور

image description

تكريمات حفل ختام مهرجان الاسكندرية

image description

توافد نجوم الفن علي حفل ختام مهرجان الأسكندرية

image description

كواليس مباراة منتخب مصرالأوليمبي وجنوب أفريقيا وديًا

image description

مشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة

image description

عزاء المخرج التونسى شوقى الماجيرى بحضور نجوم الفن

الأكثر قراءة

الأجراء.. محمد علي ووائل غنيم يتلقيان أوامرهما من مركز تكنولوجي تابع للجزيرة

لبلبة توضح حقيقة تعرض عادل إمام لأزمة صحية

رسالة لجورج إسحاق.. لماذا قبضت الشرطة على إسراء عبد الفتاح وتركت محمد صلاح؟

ضبط المتهمين بخطف نجل نائب المنوفية

أيام زمان

"قفزة من الشباك" أنقذت محمد فوزي من تحرش عجوز به في بدايته الفنية

تعرف على سبب انفصال سهير رمزي عن حلمي بكر

والدة توفيق الدقن.. أرسلت له المال في «الخبز» ووضعت شرطا لعمله بالفن

العندليب يتعرض لموقف محرج بسبب الجلباب والشبشب.. تعرّف على القصة

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

القهوة تقلل الالتهابات الناجمة عن تراكم الدهون

دراسة: المياه ليست الخيار الأفضل للترطيب

فوائد جديدة لـ"التوابل الذهبية".. تعرف عليها

تأهب كوريا الجنوبية بسبب الانتشار المحتمل لحمى الخنازير

الرئيس نيوز

وزيرة الصحة تتوجه للأقصر غدا لمتابعة تجهيزات "التأمين الشامل"

"الزراعة": إجراءات عاجلة بعد ظهور "حمى الوادي المتصدع" بالسودان

وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد 2021

مصرع 3 تفحمت بهم سيارة في حادث على طريق "الشروق"

منوعات

"أحمد نجيب" أول مرشد سياحي مكفوف في المتحف المصري: نرى بأيدينا (فيديو)

خبير طفولة: البشرية قد تتلاشى في غضون 200 سنة

لماذا تعد هولندا جنة الدراجات الهوائية؟

سفينة سياحية تتيح لك زيارة رهبان في جزيرة نائية في روسيا

كشكول

أزمة متصاعدة بين أمين نقابة المعلمين و قيادات "الجيزة التعليمية"

الهجان : يتابع أعمال المرحلة الثانية من مبادرة ا " نور حياة" في 4مدارس بقنا

وزيرا التربية والتعليم والأوقاف يناقشان البرامج التثقيفية المشتركة

تجارة عين شمس: مصر تحتل المركز قبل الأخير في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة

إسلام سياسي

كيف تتحرك السودان للقضاء على الإخوان؟

غضب اخواني من انتقاد اداء قنوات الجماعة بتركيا

"التهامي والدشناوي والمرعشلي وأبوشعر" ينشدون فى حضرة البدوي

قطر وتركيا تحاولان منع حفتر من فضح دورهما في دعم الإرهاب


زيت وسكر

ما هي أعراض مرض الاضطرابات الهضمية؟

بشرى سارة لمقدمي طلبات التصالح فى مخالفات البناء

إغلاق منشآت غير مرخصة بالجيزة

حقيقة اصابة طالبة بالالتهاب السحائى في الإسكندرية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
التوعية.. والندوات التثقيفية
لواء.حمدى البطران
مدينتنا والصرف الصحى
سيد عبدالقادر
سوريا والجامعة العربية.. وحكاية يوسف وإخوته
ماجد حبته
عودة الأكراد.. ودحر الأتراك
المزيد

الثقافة

"حوار".. معرض للتشكيلية نهلة السعدنى بجوته اليوم

فتح باب الاشتراك بمسابقة "الأبنودى" لشعر العامية

اليوم.. عرض فيلم "المعالجة بالسعادة" بمركز الجزويت الثقافى

مؤمن سمير يناقش "أناشيد الغَيمَة المارقة" بمركز الحضارة

صفحتنا ع الفيس بوك