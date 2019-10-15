"جمارك السويس" تفرج عن 835 سيارة

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر سبتمبر 2019، عن 835 سيارة ركوب ملاكي وميكروباص ونقل بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون و553 ألف جنيه، وبلغت إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالي 109 ملايين و351 ألف جنيه.



وأفرجت الإدارة عن 666 سيارة ركوب ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، وبلغت قيمة هذه السيارات 122 مليون و97 ألف جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 52 مليون و686 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات 32 مليون و56 ألف جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بلغت 84 مليون و742 ألف جنيه.



كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، خلال شهر سبتمبر 2019، عن 169 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري بقيمة 53 مليون و455 ألف جنيه، وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 14 مليون و698 ألف، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عنها 9 مليون و407 آلاف جنيه، والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بلغت 503 آلاف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 24 مليون و608 جنيه.





من ناحية أخرى بلغ عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس خلال شهر سبتمبر 2019 حوالى 84 سيارة كما تم إعادة تصدير 336 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.