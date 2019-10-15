جهاز طيبة الجديدة: بيع 12 محلًا تجاريًا بقيمة 10 ملايين جنيه

قال المهندس مصطفي سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، إنه تم بيع 12 محلًا تجاريًا بقيمة 10.5 مليون جنيه في جلسة بالمزاد العلني بمقر الجهاز بمناطق الإسكان الاجتماعي، و480، ومنطقة 620 فدان، ومركز خدمات المدينة بجوار مستشفى الأرومان، موضحًا أن سعر المتر تراوح ما بين 24 و26 ألف جنيه.



وأضاف رئيس الجهاز، أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد واستكمال 10٪ من القيمة البيعية الراسي بها المزاد، و5٪ وديعة صيانة، و1٪ مصاريف إدارية، و5.٪ مجلس الأمناء بالنسبة للمحلات والصيدلية.



وأشار إلى أنه يتم استكمال مبلغ 25٪، بالإضافة إلى 1٪مصاريف إدارية، و5.٪ مجلس الأمناء بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، واستكمال باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.