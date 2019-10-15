تنفيذ 816 وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالعبور

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العبور، إنه تم إنفاق 20 مليون جنيه على إنشاء نفقي مشاة أسفل الطريق الرئيسي بالمدينة العبور، النفق الأول بطول 86 مترًا، والنفق الثاني بطول 55 مترًا.



وأضاف "عمران"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تنفيذ 34 عمارة سكنية بواقع 816 وحدة بمشروع جنة "JANNA" للإسكان الفاخر بالمدينة، بتكلفة 305 مللايين جنيه، فضلًا رفع كفاءة محكمة العبور الجزئية بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه.



وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم تشغيل مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة للعام الدراسي الجديد بالإسكان العائلي "1، 2" بالحي الثامن بالمدينة، حيث تم تسليها لهيئة الأبنية التعليمية خلال شهر يوليو الماضي، وتتكون المدرسة من 13 فصلًا ومعامل وملاعب، وبلغت تكلفة تنفيذها نحو 6 ملايين جنيه.

