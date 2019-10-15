بالأماكن والأسعار.. "الإسكان" تعلن تخصيص وحدات سكنية للصحفيين

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصيص عدد من الوحدات السكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، Janna"، بمدن "أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وغرب أسيوط، وبرج العرب، والقاهرة الجديدة".



وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إن الهيئة خصصت 1152 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر لنقابة الصحفيين، موضحًا أن سعر متر الوحدة بالمدينة بلغ نحو 3400 جنيه، بينما يصل سعر المتر بمدينة أكتوبر الجديدة إلى ما بين 5800 و6000 جنيه، ثم يسجل سعر متر الوحدة بمدينة ناصر "غرب أسيوط" نحو 3480 حنيهًا، ثم يسجل سعر متر الوحدة بمدينة غرب قنا نحو 3440 جنيهًا، وفيما يخص مشروع جنة بالقاهرة الجديدة فإن سعر المتر يتخطى 9000 جنيه.



وأضاف "مصطفى"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تخصيص 288 وحدة سكنية بواقع 13 عمارة بمشروع "سكن مصر" بالمنيا الجديدة، ويسجل سعر المتر نحو 3400 جنبه بالعمارات من رقم 13 إلى رقم العمارة 24.



وفيما يخص مدينة ناصر "غرب أسيوط " تم تخصيص 291 وحدة سكنية بالعمارات رقم 19 إلى 26، ويبلغ سعر متر الوحدة نحو 3480 جنيهًا.



وفي مدينة أكتوبر الجديدة تم تخصيص 480 وحدة سكنية بواقع "20 " عمارة من أرقام 131 إلي 137، وأرقام العمارات من 138 إلى 152، ويبدأ سعر متر الوحدة من 5800 إلى 6000 جنيه.



وفيما يخص الشروط المالية للسداد قيمة الوحدة، أوضح "مصطفى" أن الصحفي يسدد 20 % من قيمة الوحدة المقدمة، بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية، و0.5 % لمجلس أمناء، وذلك خلال شهرين بحد أقصى من تاريخ الإخطار بالموافقة.



وأضاف: كما يتم سداد نسبة 10% من قيمة الوحدة بعد 6 أشهر من تاريخ سداد مقدم الحجز، ويتم سداد نسبة 10% عند الاستلام، كما يتم سداد 60% على أقساط ربع سنوية لمدة 3 سنوات، محملة بالأعباء وفقًا لفائدة البنك المركزي المقررة التي تصل إلى 2%، وإضافة 0.5% من تاريخ الاستلام، على أن يسدد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام.



وتابع: كما يلتزم عضو نقابة الصحفيين باستلام الوحدة المخصصة له وفقًا للإخطار بمواعيد الاستلام مع الالتزام بسداد وديعة الصيانة المقرر لجهاز المدينة، وتقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل الاستلام.